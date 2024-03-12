«بطل العالم» في تصنيع الخبز بالشوكولاتة.. فرنسي

تُوج خباز فرنسي «بطل العالم» في مسابقة لتصنيع الخبز بالشوكولاتة، التي نُظمت أول من أمس في جنوب غرب فرنسا، وضمت نحو 20 متنافساً من 12 دولة، بينها دول عربية.

وفاز ديميتري بوردون (29 عاماً) بفارق ضئيل على مواطنه توم جان الذي حل ثانياً، إذ قدم نوعاً مبتكراً من هذه المعجنات، وهو أحد الاختبارين في المنافسة، عبارة عن خبز بالشوكولاتة على شكل مطحنة مع فلفل سيتشوان، ومزين بهلام الأفندي والنارنج وعصير اليوزو.

واختير هذا الفائز الذي يدير مخبزاً في ضواحي تولوز من جانب لجنة تحكيم تضم 18 متخصصاً في مجال الطهو. وتنافس في هذه النسخة الثانية من المسابقة 20 شخصاً من 12 دولة مختلفة، بينها السعودية والكاميرون وكندا وساحل العاج ومصر والكويت ولبنان والمغرب وتونس وفيتنام. وتعين على المتنافسين تصنيع 24 قطعة من الخبز بالشوكولاتة.