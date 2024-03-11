نفحات رمضان.. في جامع الشيخ زايد الكبير

بهدف توفير أجواء من الراحة والسكينة لمرتاديه من المصلين والزوّار، الذين يتدفقون إليه سنوياً بأعداد متزايدة خلال الشهر الفضيل، أكمل مركز جامع الشيخ زايد الكبير استعداداته لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك.

وشكّل المركز لجاناً وفرق عمل من موظفي المركز، لضمان العمل بصورة منظمة ومتكاملة على مدار الساعة، ولتلبية كل ما يحتاج إليه ضيوف الجامع من مصلين وزوّار بمختلف فئاتهم.

وفي إطار إحياء الموروث الثقافي الذي رسّخه الأجداد في ذاكرة المجتمع الإماراتي، تعاون المركز مع وزارة الدفاع لإطلاق مدفع رمضان يومياً من أرض الجامع، على مدار الشهر الفضيل، إيذاناً بموعد الإفطار، للتعبير عن أحد التقاليد التي اعتادها أبناء الإمارات والمقيمون على أرضها، حيث يتاح لمختلف الثقافات فرصة مشاهدة المدفع عن قرب.

وتجسيداً لرسالته التي يتكامل فيها الدور الديني للجامع مع دوره الحضاري والثقافي، وضع المركز باقة من الخطط لمجموعة من المبادرات والبرامج التي سيطلقها خلال شهر رمضان، لمواصلة نشر رسالته الحضارية التي يوجهها لمختلف الثقافات، من خلال سماحة الدين الإسلامي، ونبل قيمه ومبادئه، التي تتجلى بوضوح مع نفحات شهر الخير في رحاب الجامع.