مسلسلات «رمضان بدون إعلانات».. على منصّة «أوان»

أعلنت منصّة «أوان» الرقمية، التابعة لـ«دبي للإعلام»، عن مواكبتها للدورة البرامجية الرمضانية الخاصة بتلفزيون دبي وقناة سما دبي، التي تتضمن تشكيلة متنوّعة من الأعمال الدرامية المحلية والخليجية والعربية والبرامج التلفزيونية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأفلام الأجنبية والوثائقيات، والبرامج الدينية، والرياضية، والرسوم المتحركة، وغيرها، بهدف تلبية مختلف أذواق الجمهور، وزيادة التنوّع في المحتوى الذي تعرضه المنصّة الرقمية، ما يزيد من شعبيتها في الإمارات والمنطقة.

كما كشفت «أوان» عن إطلاقها - ولأول مرة - خدمة «رمضان بدون إعلانات» الهادفة إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع لمتابعة برامجهم وأعمالهم الدرامية المفضلة دون فواصل إعلانية، مقابل 15 درهماً فقط، ويمكن للجمهور الاستفادة من الخدمة عبر زيارة موقع وتطبيق «أوان».

وأكدت مديرة منصّة «أوان»، هبة السمت، حرص «دبي للإعلام» على منح جمهورها تجارب فريدة من نوعها. وقالت: «تسعى (دبي للإعلام)، من خلال (أوان) الرقمية، إلى تقديم المحتوى الإعلامي المميز الذي يتسم بأعلى معايير الجودة، إذ تتميز المنصّة بقدرتها على تجسيد روح الإبداع، من خلال باقة الخدمات التي تقدمها للكبار والصغار».

وأضافت: «تواصل المنصّة رحلة نجاحها لتصبح حالياً أضخم مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في منطقة الشرق الأوسط، ما يعكس حرص (دبي للإعلام) على منح جمهورها تجربة مشاهدة مميزة، من خلال تمكينهم من متابعة ما تعرضه من أعمال درامية وبرامج في أي وقت ومن أي مكان، وذلك عبر حساباتهم الخاصة على (أوان)، ما يسهم في تعزيز مكانة المنصّة وزيادة شعبيتها».

وأشارت السمت إلى أن مواكبة «أوان» للدورة البرامجية الرمضانية، تمنح متابعي قنوات «دبي للإعلام» مرونة عالية في اختياراتهم، لاسيما إنها تتميز بامتلاكها أفضل تقنيات الاتصال والخدمات الذكية والرقمية، إضافة إلى تجاوبها مع جميع المتصفحات، وتوافرها على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والتلفزيونات الذكية. وتشمل قائمة الأعمال التي ستعرضها «أوان» المسلسل الإماراتي «بيت أبونا» للمخرج عبدالرحمن السلمان، وبطولة مروان عبدالله صالح وصوغة وعبدالله خليل.

وتدور أحداث العمل حول الأخوة (ريم وحميد ومايد) الذين يرثون عن والدهم فيلا كبيرة تقع وسط منطقة جميرا بدبي، لتكون المفاجأة عند فتح وصية الأب التي يدعوهم فيها إلى المحافظة على الفيلا وعدم بيعها، ليبدأ الأخوة بالبحث عن الأسباب التي دعت والدهم لاتخاذ هذا القرار.

كما تعرض المنصّة الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي «وديمة وحليمة»، الذي يواصل سرد حكاية الجارتين (وديمة وحليمة).

والعمل من تأليف جاسم الخراز، وإخراج عمر إبراهيم، وبطولة مرعي الحليان وملاك الخالدي وسعاد علي وأمل محمد.

وتضم أعمال «أوان» أيضاً مسلسل «ذاكرة القلب» للمخرج أحمد المقلة، وبطولة أحمد الجسمي. وتدور حكايته حول ابنة البروفيسور غانم (طيف) التي تفقد حياتها إثر حادث مؤلم، ويتم التبرع بقلبها لـ(حليمة) التي تعاني ضموراً في القلب، لتبدأ بعدها رحلة الكشف عن أسرار وحكايات متعلقة بالعائلتين.

وإضافة إلى ذلك تعرض المنصّة حلقات المسلسل المصري «فراولة» للمخرج محمد علي، وبطولة نيللي كريم ومصطفى خاطر وشيماء سيف وصدقي صخر وأحمد فهيم وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل حول ابنة حارس عقار تطمح إلى تغيير نمط حياتها عبر الانتقال إلى الطبقة المخملية، وتنجح في تحقيق هدفها وتتحول إلى سيدة أعمال معروفة، بعد تمكنها من تجاوز العديد من التحديات التي تواجهها. وكذلك مسلسل «نقطة انتهى»، الذي يلعب بطولته عابد فهد وعادل كرم وندى أبوفرحات وأنس طيارة.

علاوة على مسلسل «عتبات البهجة» للمخرج مجدي أبوعميرة، وبطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، الذي يجسّد شخصية متقاعد يُدعى (بهجت الأنصاري)، الذي يضطر بعد رحيل زوجته إلى العيش مع ابنه وزوجته وأحفاده، ومع توالي الأيام يسافر الابن مع زوجته إلى أوروبا بهدف العمل فيها، ولكنهما يتعرضان لحادث مأساوي يودي بحياتهما، ليصبح (بهجت) هو المسؤول عن أحفاده وتربيتهم.

ويشارك في بطولة «عتبات البهجة» الفنانة جومانا مراد وأنوشكا وخالد شباط.

وتعرض المنصّة أحداث المسلسل الخليجي «ورثة بن عاقول» من إخراج عيسى ذياب، وتأليف مريم نصير، وبطولة حسن البلام وعبدالعزيز النصار وخالد المظفر وسماح وحصة النبهان ونوف السلطان، وتدور أحداثه في حقبة زمنية غير محددة، ويتناول صراعات الباعة والتجار الذين يجتمعون تحت سقف «سوق الجت» في قوالب كوميدية متنوّعة. وتقدم المنصّة أيضاً المسلسل الخليجي «الخن» للمخرج حسن دشتي، وبطولة محمد المنصور وجمال الردهان واسمهان توفيق ومرام البلوشي. وتدور حكاية العمل في نهاية الأربعينات من القرن الماضي حول طفلة من منطقة زنجبار تهرب خوفاً من جشع أشقائها الطامعين في ورثة والدهم التاجر الذي تربطه علاقة جيدة مع تجار الكويت، لتجد نفسها على متن سفينة تعمل على خط التجارة البحرية بين الكويت وزنجبار، ما يشكل لها طوق نجاة، إذ تستشعر الدفء والأمان في حضن الأسرة الكويتية. وتتضمن قائمة المسلسلات التي تعرضها المنصّة، مسلسل «منت رايق» للمخرجة الإماراتية نهلة الفهد، ومن تأليف منى النوفلي، وبطولة عبدالعزيز النصار وشيماء سليمان وهبة الدري، وعدد من نجوم الخليج.