السماح بدواء إنقاص الوزن «ويغوفي» للحدّ من النوبات القلبية

أعلنت السلطات الصحية الأميركية، أول من أمس، أن دواء «ويغوفي» الذي سبق أن أُجيز استخدامه في الولايات المتحدة لإنقاص الوزن، بات معتمداً أيضاً للإقلال من خطر إصابة ذوي السمنة المفرطة أو الوزن الزائد المصابين بأمراض القلب والشرايين بنوبات قلبية أو سكتات دماغية.

وقد يتيح هذا القرار توسيع نطاق تغطية شركات التأمين الصحي لكلفة شراء هذا الدواء الذي تنتجه مجموعة «نوفو نورديسك»، إذ إن قسماً كبيراً منها لا يغطي الأدوية الموصوفة فقط لإنقاص الوزن.

وقال رئيس إدارة الأغذية والعقاقير «إف دي إيه»، جون شاريتس: «إن (ويغوفي) هو الآن أول دواء لإنقاص الوزن مصرّح به للمساعدة في منع حوادث القلب والأوعية الدموية التي قد تكون قاتلة، لدى هؤلاء المرضى الذين يعانون زيادة الوزن».

وأجازت السلطات الأميركية عام 2021 استخدام «ويغوفي» القائم على جُزَيء «سيماغلوتيد» للأفراد الذين يعانون السمنة المفرطة أو زيادة الوزن، وكذلك مشكلة صحية ذات صلة بهما، كمرض السكري من النوع الثاني والكوليسترول وسواهما.

وينتمي «ويغوفي» إلى جيل جديد من الأدوية التي تحاكي هرمون الجهاز الهضمي «جي إل بي-1»، والتي سرعان ما أصبحت من أكثر الأدوية مبيعاً في كل أنحاء العالم. لكنّ ارتفاع أسعار هذه الأدوية يحول دون تمكن كثر من شرائها.