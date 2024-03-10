«فريج» بموسمه السادس.. أحداث مشوّقة في حيّ خيالي بدبي

يستعد مسلسل «فريج» الكرتوني الإماراتي، الذي أنتجه المخرج الإماراتي محمد سعيد حارب، للظهور بأحداث جديدة ومشوّقة في الموسم الرمضاني 2024.

العمل الذي يُعدّ من أشهر أعمال الرسوم المتحركة، والذي نجح بأسر قلوب الجماهير في مختلف أنحاء العالم العربي منذ إطلاقه عام 2006، تدور أحداث حلقاته الجديدة في حيّ خيالي ضمن إمارة دبي، ويروي قصص التعقيدات اليومية التي تواجهها أربع سيدات إماراتيات من كبار السن، وهنّ: (أم سعيد) و(أم سلوم) و(أم خمّاس) و(أم علاوي)، وسط أجواء مليئة بالضحك وحسّ الدعابة، ضمن بيئة تعكس الثقافة الإماراتية الأصيلة.

فيما كشفت «ديليفرو» الإمارات عن تعاونها مع شركة «لمترى» للإنتاج الفني لتظهر شخصية توصيل الطعام في مسلسل الرسوم المتحركة الإماراتي «فريج». كما ينطوي التعاون على إطلاق متجر حصري للمسلسل على تطبيق «ديليفرو»، ما يتيح إمكانية شراء منتجات المسلسل، مثل دُمية (أم خمّاس) و(دبابيس) على شكل الشخصيات الشهيرة. وتمثّل الشراكة خطوة بارزة في مسيرة «ديليفرو نظراً لكونها تظهر بتناغم مع قصص المسلسل الممتع. وستُعرض لقطات لـ«ديليفرو» خلال الموسم الجديد، المقرر عرضه للمرة الأولى خلال شهر رمضان المبارك على منصّة «شاهد» التابعة لقناة «إم بي سي». كما تؤكد هذه الخطوة على التزام «ديليفرو» بإثراء الثقافة المحلية والابتكار ضمن المشهد الترفيهي للمنطقة.