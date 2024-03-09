100 عمل درامي تتنافس في رمضان 2024

أكثر من 100 عمل درامي عربي تنتظر العرض عبر الشاشات خلال شهر رمضان 2024، بمعدل 50 ساعة درامية يومياً، تتوزع على الفضائيات ومنصّات العرض الرقمية، وهو رقم كبير مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة. ويتصدر الإنتاج الدرامي المصري بما يقرب من 40 عملاً، رغم الارتباك الذي شهدته الساحة في الشهرين الماضيين وإعلان صُنّاع دراما عن انسحاب أعمالهم من السباق الرمضاني هذا العام نتيجة للأزمة الاقتصادية في مصر، أو بسبب ضيق الوقت وصعوبة الانتهاء من تجهيز العمل في الوقت المناسب، ومن أبرز الأعمال التي خرجت من سباق هذا العام «الراكون» ليوسف الشريف، و«أرض النفاق 2» لمحمد هنيدي، و«جعفر العمدة2» لمحمد رمضان، و«11 سبتمبر» لهاني سلامة وغيرهم. في المقابل، يشهد موسم 2024، عرض أعمال تنتمي إلى الميزانيات الإنتاجية الضخمة أبرزها مسلسل «الحشاشين»، الذي يُعدّ الأكثر ترقباً من الجمهور، ويتناول في إطار تاريخي قصة طائفة الحشاشين التي أسسها حسن الصباح، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

كذلك يشهد رمضان هذا العام منافسة شرسة بين مجموعة كبيرة من نجوم الفن، منهم: يحيى الفخراني، كريم عبدالعزيز، محمد إمام، أحمد السقا، ميرفت أمين، نيللي كريم، غادة عادل، غادة عبدالرازق، روجينا، مي عمر، ياسمين صبري، ياسر جلال، وأحمد العوضي وغيرهم كثير.

كما ارتفعت هذا العام نسبة الأعمال المكونة من 15 حلقة فقط، خصوصاً ذات الطابع الكوميدي والشبابي، ولعله الأمر شجع على إنتاج عدد أكبر من المسلسلات.

دراما خليجية

وعلى صعيد الدراما الخليجية والإماراتية، يتسم موسم رمضان 2024 بمشاركة ما يقرب من 30 عملاً تتنوّع بين الاجتماعي والتشويقي والبوليسي والكوميدي، من بينها مجموعة متميزة من الأعمال الإماراتية، في مقدمتها المسلسل الاجتماعي «ذاكرة القلب» للمخرج أحمد المقلة، وهو من بطولة الفنان أحمد الجسمي، ويتناول حكاية «طيف» ابنة البروفيسور غانم التي تفقد حياتها إثر حادث، ويتم التبرع بقلبها لـ«حليمة» التي تعاني ضموراً في القلب. ومسلسل «بيت أبونا» للمخرج عبدالرحمن السلمان، وبطولة مروان عبدالله وصوغة وعبدالله خليل. وتدور أحداثه حول الأخوة (ريم وحميد ومايد)، الذين يرثون عن والدهم فيلا كبيرة وسط منطقة جميرا بدبي، لتكون المفاجأة عند فتح وصية الأب. ويعود المسلسل الإماراتي «وديمة وحليمة» بموسم ثالث، ليستعرض مزيداً من الخلافات بين الجارتين (وديمة وحليمة)، وهو من تأليف جاسم الخراز وإخراج عمر إبراهيم، وبطولة مرعي الحليان وملاك الخالدي وسعاد علي وأمل محمد. إضافة إلى مسلسلات «البوم» و«خطاف» و«الجذوع».

ويشهد هذا العام غياب عدد من نجوم الخليج من أبرزهم الفنان ناصر القصبي، الذي اعتاد أن يشارك في الموسم الرمضاني، كذلك تغيب الفنانة حياة الفهد لأول مرة بعد 27 عاماً لم تغب خلالها عن المشاركة. وانضم الفنان الإماراتي جابر نغموش للغائبين هذا العام، بعد أن قدم في العام الماضي مسلسل «بو حظين».

اجتماعي وتشويقي

ويقارب عدد الأعمال الدرامية السورية واللبنانية المتوقع عرضها هذا العام 23 عملاً، ويغلب على معظمها الطابع الاجتماعي والتشويقي، كما تدور أحداث بعضها في فترات زمنية سابقة، لتواصل مناقشة موضوعات ترتبط قضايا فساد أو صراعات عصابات ورجال أعمال، في حين تتراجع الأعمال الكوميدية في الإنتاج السوري واللبناني بشكل واضح هذا العام.

وتشارك الدراما العراقية في الموسم الدرامي بمسلسلات مثل: «عسل مسموم» و«مستر أمبير» و«عائلة إكس» و«ناي» وغيرها. في حين تعرض مسلسلات مغربية منها: «بنات لحديد» و«أحلام البنات» و«الشياطين لا تتوب». ومن تونس مسلسلا «فلوجة 2»، و«باب الرزق».

حضور كرتوني

وتحافظ مسلسلات الرسوم المتحركة أو الكرتون، على وجودها في رمضان 2024 من خلال أعمال مختلفة من أبرزها المسلسل الإماراتي الشهير «شعبية الكرتون»، الذي يشهد في الموسم الجديد تغيراً جذرياً في إطاره العام ورؤيته الإخراجية.

كما تعرض أعمال كرتون مصرية هي: «يحيي وكنوز 3»، «سر المسجد»، «نور والكوكب السعيد»، و«نورة»، ما يشير إلى اهتمام صناعة الدراما بالأطفال وتقديم أعمال تزرع فيهم قيماً إنسانية ووطنية سامية بأسلوب سهل ومبسط يناسب أعمارهم.

. الدراما المصرية تتجاوز العقبات الاقتصادية، وتنافس بأكثر من 40 عملاً.

. ناصر القصبي وحياة الفهد وجابر نغموش.. أبرز الغائبين هذا العام.