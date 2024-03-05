سرق سيارة اسعاف بعد انقاذه من حادث سيارة مسروقة

قالت السلطات الأمريكية إن رجلاً أصيب في حادث سيارة مسروقة هرب بعد إسعافه إلي مستشفى شمال فيرجينيا بعد أن سرق سيارة إسعاف.

وقالت شرطة مقاطعة فيرفاكس، إن الشرطة تبحث منذ فترة عن الرجل، وهو واحد من خمسة أشخاص أصيبوا عندما تحطمت سيارة مسروقة عند تقاطع طريق سريع، في التاسع عشر من شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى أنه تم العثور على أسلحة ومخدرات في وقت لاحق في السيارة.

ونقلت وكالة "اسوشيتد برس" عن الشرطة قولها إن الخمسة نُقلوا جميعا إلى المستشفى، ومن بينهم اثنان أصيبا بجروح تهدد حياتهما.

ولكن رجلاً لم يتم تحديد هويته وكان أحد ركاب السيارة المحطمة وبعدما تم إسعافه إلي مستشفى فيرفاكس تنكر مرتديًا ثوبًا طبيًا، وما زال المصل الطبي مغروسا في ذراعه، هرب بعدما سرق سيارة إسعاف.

وتم العثور على سيارة الإسعاف لاحقا، فيما يستمر بالحث عن الرجل الهارب.