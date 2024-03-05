نور سويد: «شارك تانك دبي» يمنح روّاد الأعمال فرصاً نوعية

رحلة ملهمة تقدمها «دبي للإعلام» لروّاد الأعمال من خلال برنامج «شارك تانك دبي»، متيحة لهم من خلاله فرصاً عديدة للاستفادة وتطوير أفكارهم وتنمية مشاريعهم، إذ تحوّل البرنامج الذي يعرضه تلفزيون دبي مساء كل خميس إلى بوصلة ترشدهم نحو مسارات الاستثمار الصحيحة. فمن خلاله يمكن للمشتركين الاستفادة من النصائح والإرشادات وعروض الاستثمار في مشاريعهم مقابل نسبة معينة توفرها نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين، ومن بينهم رائدة الأعمال السورية - الأميركية نور سويد التي تمتاز بقدرتها على التقاط الأفكار النوعية وتوجيه روّاد الأعمال الجدد نحو الآليات والخطط التي تمكنهم من تطوير أعمالهم، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز روح الإبداع لدى الشباب، ويحفزهم على دخول السوق بقوة وتحقيق طموحاتهم.

وأكدت نور سويد أهمية الدور الذي يلعبه «شارك تانك دبي» في منح روّاد الأعمال العديد من الفرص النوعية. وقالت: «أصبحت دبي واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في العالم، وهو ما مكنها من تصدر العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، وساعدها في ذلك امتلاكها سوقاً سريعة النمو قادرة على استيعاب الكثير من المشاريع النوعية».

وأضافت سويد: «يساعد (شارك تانك دبي) رواد الأعمال على توسيع شبكة علاقاتهم مع نظرائهم في الإمارات والمنطقة، وبناء علاقات تعاون معهم، إلى جانب توسيع نطاق تعاملاتهم ودائرة العملاء المحتملين، والاستفادة من حجم الفرص التي توفرها سوق الإمارات التي تمتاز بسرعة نموها واتساع آفاقها، وما تمتلكه من منظومة تشريعات وقوانين تجارية تمتاز بشفافيتها». ورأت أن أهمية البرنامج تكمن في مساهمته بتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في دبي، وقدرته على تعزيز الوعي المجتمعي بريادة الأعمال من خلال التعريف بروّاد الأعمال الناجحين وتجاربهم، ما يحفز الشباب على التفكير في دخول ريادة الأعمال كمسار مهني وتشجيعهم على تحقيق أحلامهم.

وتمتلك رائدة الأعمال نور سويد مسيرة مهنية ناجحة، إذ اختارتها مجلة «فوربس» في عام 2018 واحدة من أفضل 50 امرأة في مجال التكنولوجيا في العالم.