السجن لامرأة خدعت زوجها بشراء منزل وسيارة بوثائق مزورة

قاد خداع امرأة لزوجها إلى تورطه في عدة تهم سرقة بعدما قادته بسيارة مسروقة للاستيلاء على منزل بدعوى أنها اشترته من أموالهما لتتبين في النهاية سلسة أكاذيب وتزوير وثائق كشفتها الشرطة.

وقالت وثائق محكمة أمريكية تنظر في قضية التزوير أن الرجل الذي كان سعيدا للغاية بالانتقال لمنزل جديد ظن أنه وزوجته يمتلكانه لم يكن يعرف أن زوجته زورت جميع المستندات المالية المقدمة إلى وكلاء العقارات، واقتحمت المنزل، وحطمت صندوق القفل للدخول.

ووفقًا لوثائق المحكمة التي نشرتها The nation now تم استدعاء ضباط شرطة من قسم شرطة إيتون إلى منزل في 16 فبراير بعد أن اكتشف مالك العقار شاحنة تفريغ فرش منزلي بالخارج. وأخبر المالك الشرطة أنه لم يكن من المفترض أن يتواجد أحد في المنزل، الذي كان شاغرًا ومعروضًا للبيع.

وقال الضباط إنهم وصلوا إلى مكان الحادث ليجدوا زوجين ينتقلان إلى المنزل، ويفرغان الصناديق ويلوحان بمفاتيح الباب الأمامي. وبحسب ما ورد، أخبرت كورتني ديفيس، 32 عامًا، الضباط أنها وزوجها اشتريا المنزل وحصلا على المفاتيح من سمسار عقاراتهما، الذي أخرجها من صندوق القفل بعد الانتهاء من البيع وسلمها لهما.

ولكن تبين لاحقا وفقًا لسمسار عقارات مالك العقار، أنه لم يتم الانتهاء من بيع المنزل أبدا بسبب عدم تلقي الدفع مطلقًا. وكشفت عملية بحث أعمق أنه لم يقتصر الأمر على عدم قيام الزوجين بالدفع فحسب، بل أن النماذج التي تم تسليمها إلى سمسار عقارات كانت مزورة.

وانتهى الأمر بالشرطة إلى اكتشاف أن صندوق قفل المفاتيح تم تحطيمه، وأن قطعه مخبأة داخل درج في المنزل. وعندما تمت مواجهة الزوجين، قالت الشرطة إن ديفيس أخبرتهم أن زوجها لم يعرف شيئًا عن عملية الاحتيال، وأنه لم يكن على علم بالبيانات الاحتيالية أو الحقيقة وراء صندوق القفل.

وبحسب ما ورد اعترفت ديفيس باقتحام المنزل قبل أن "ينتقل الزوجان إليه". وقالت إنها تسلقت عبر النوافذ، وفتحت جميع الأبواب، وحطمت صندوق القفل قبل وصول زوجها لنقل أغراضهما.

وأثناء التحقيق، تم اكتشاف أيضًا أنه تم الإبلاغ عن سرقة شاحنة سحب يقودها زوج ديفيس.، لتؤكد المرأة مرة أخرى أنها طلبت من زوجها قيادة الشاحنة لأنها لا تستطيع القيادة بالغيار اليدوي. واشترت المرأة الشاحنة بشيك مزور دون علم زوجها.

وتواجه المرأة الآن اتهامات جنائية بحيازة ممتلكات مسروقة، والاحتيال، والأذى الإجرامي، والسطو، ودخول المنازل، وعرقلة سير العدالة، والبلاغ الكاذب.

وذلك بينما يواجه زوجها اتهامات بدخول سكن الغير وحيازة ممتلكات مسروقة.