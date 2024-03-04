أمطار اصطناعية تهطل على عارضات «هيرمس»

في أجواء الطقس الماطر المسيطر حالياً على باريس، تخللت عرض أزياء دار «هيرمس»، أول من أمس، ضمن أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية، أمطار اصطناعية هطلت على العارضات اللاتي ارتدين تصاميم يواجهن فيها بأناقة تقلبات الطقس والعالم الخارجي.

واستلهمت الدار المجموعة من عناصر الطبيعة وأجواء الحياة الخارجية، «بين ركوب الخيل والدرّاجات النارية»، كما أوضحت مديرة المجموعات النسائية في «هيرمس»، ناديج فانيي.

واختارت العلامة الباريسية الفاخرة، التي تأسست عام 1837 كدار لمنتجات ركوب الخيل، أن تقيم عرضها في ثكنات الحرس الجمهوري، وهو مكان مخصص بالكامل لتقاليد الفروسية، في قلب العاصمة.

ولأجل العرض، ركّبت «هيرمس» منصّة طويلة عليها ستارة من الماء المتدفق باستمرار، وكانت العارضات يتحركن كما لو كنّ في يوم خريفي أو شتوي باريسي ماطر.