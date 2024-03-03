أخيراً .. انتشال جثة العجوز الجزائري الذي ظل في البئر 3 أيام

بعد ثلاثة أيام كاملة من الحفر المتواصل، انتشلت السلطات الجزائرية جثة شيخ انهار عليه التراب أثناء تنظيفه بئراً عميقة بإحدى بلديات بسكرة جنوب شرق الجزائر، مساء الجمعة، ما خلق جواً من الحزن العارم على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.

وتداول رواد "فيسبوك" في الجزائر منذ 28 فبراير، خبرا مفاده بسقوط فلاح سبعيني في بئر جافة بالمنطقة الفلاحية حاسي زراري في بلدية الحاجب في بسكرة.

ومنذ ذلك الوقت تفاعل الجزائريون مع الواقعة الحزينة لحظة بلحظة، حيث تداولوا فيديوهات البحث، متمنين في منشوراتهم أن يتم إخراج الشيخ سالما وأن يعود معافى إلى عائلته.

وفي تفاصيل الحادثة، فإن الرجل العجوز وبهدف تنظيف وتعميق الحفر داخل بئر تقليدي جاف من المياه نزل على عمق يتراوح بين 16 و20 مترا، وأثناء تواجده داخل البئر طمرته الأتربة التي تهاوت بكميات كبيرة، مما استدعى الاستنجاد بالدفاع المدني.

واستمرت عمليات الحفر والتدخل ليلا ونهارا بحسب شهود عيان، رغم استخدام آليات حفر كبيرة وذلك راجع لنوعية التربة وعمق البئر "20 مترا" إلى أن تمكنوا مساء الجمعة من انتشال جثة الضحية، وهو شيخ يدعى مستاوي نعمون.

كما سخرت لهذه العملية حوالي 11 جرافة، إلى جانب أعوان الحماية لمحافظة بسكرة والفرق المختصة متمثلة في فرق البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة لكل من محافظات سطيف باتنة وخنشلة.

وحسب ما جاء في منشور لبلدية الحاجب على صفحتها على فيسبوك، فإن عملية إجلاء جثمان المرحوم مستاوي عمون "تمت بنجاح"، مقدمة الشكر والعرفان لكل من ساهم في نجاح عملية الإجلاء.