«تيك توك» في خلاف على «تعويض عادل» للفنانين

تفاقم الخلاف بين مجموعة «يونيفرسال ميوزيك» الأميركية، ومنصة «تيك توك» بشأن أجور الفنانين، مع إزالة أعمال إضافية لمغنين كثيرين من المنصة، في خطوة تأتي بعد حذف أغاني تايلور سويفت، وفرقة البيتلز قبل شهر.

وبعد انتهاء العقد الذي كان يجمع «يو إم جي» و«تيك توك» في 31 يناير، وفشل مفاوضاتهما لتجديده، أُزيلت كل الأغاني المسجلة بموجب ترخيص «يونيفرسال ميوزيك» (يو إم جي) من المكتبة الموسيقية في «تيك توك».

وأزيلت من شبكة «تيك توك» التي يستخدمها مليار شخص، أعمال لتايلور سويفت، والبيتلز وذي ويكند، وهاري ستايلز وسزا.

وقالت «تيك توك» في بيان، هذا الأسبوع: «نستجيب لطلب (يونيفرسال) بإزالة كل الأغاني التي كتبها (أو شارك في كتابتها) أحد المؤلفين بموجب عقد مع (يونيفرسال ميوزك بابليشينغ غروب)، بما يتماشى مع المعلومات التي وفروها لنا».

وذكرت «يونيفرسال» في رسالة، الخميس، إلى الفنانين، أن «تيك توك» «لم توافق على الاعتراف بالقيمة العادلة لأغانيكم».

وكانت المجموعتان تتفاوضان حتى شهر مضى بشأن «تعويض عادل» للفنانين ومؤلفي الأغاني، والأمن عبر الإنترنت للمستخدمين، وحماية الفنانين من أضرار الذكاء الاصطناعي، بحسب «يونيفرسال ميوزيك».