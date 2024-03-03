وفاة «نجمة الموضة المسنة» عن 102 سنة

توفيت أمس، عن 102 سنة، أيقونة الموضة في نيويورك ونجمة «إنستغرام»، آيرس أبفل، وفق ما ذُكر في حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي.

وأُرفقت بالمنشور صورة لها وهي ترتدي فستاناً ذهبياً طويلاً وتضع نظارتين. وكانت أبفل ماتزال تستخدم «إنستغرام» قبل يوم من وفاتها.

وتعاونت أبفل، أخيراً، مع ماركة «إتش آند إم» في إحدى مجموعاتها، بعد تعاونات كثيرة مع ماركات عدة، منها «سيتروين» و«ماغنوم» و«ماك».

وكانت أبفل التي يتابع حسابها في «إنستغرام» 2.9 مليون مستخدم، ماتزال تحضر على كرسيها المتحرك العروض التقديمية لمصممي الأزياء البارزين.

ولدت آيرس أبفل عام 1921 في نيويورك، ودرست تاريخ الفن. وشاركت مصممة ديكور داخلي في أعمال تجديد البيت الأبيض لتسعة رؤساء، من هاري ترومان إلى بيل كلينتون.

وعلى مدى عقود، جمعت مجموعة من الملابس لأهم مصممي الأزياء في القرن الـ20، تملأ طبقتين من شقتها في بارك أفينيو. وفي عام 2005، خصص متحف «ميتروبوليتان» في نيويورك معرضاً لأزيائها. أما مجوهراتها الشهيرة، فكانت تقول إنها من ماركة «تيفاني» وبازارات «هارلم».

وروت ذات مرة: «قال لي أحدهم أنت لست جميلة، ولن تكوني كذلك أبداً، لكن هذا لا يهم. لديك شيء أكثر أهمية وهو الأسلوب».