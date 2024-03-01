قطع رجليه بفأس للحصول على بوليصة التأمين ولم ينجح

حاول رجل من ولاية ميسوري ارتكاب عملية احتيال من خلال الدفع لشخص ما مقابل قطع ساقيه للحصول على أموال التأمين، ولكن دون نجاح فعلي لخطته.

وقام مكتب عمدة مقاطعة هاول بالتحقيق مؤخرًا في القضية الأكثر غرابة في تاريخه وفقا لما ذكرت وسائل الإعلام.

ففي نوفمبر من العام الماضي، فقد رجل يبلغ من العمر 60 عامًا من ويلو سبرينغز ساقيه بعد تعرضه لحادث، وادعى حينها الرجل أن جزازة دوارة يتم ربطها عادةً بالجرارات هي التي قطعت ساقيه وذلك عن طريق الخطأ.

ومع ذلك، كانت هناك بعض الثغرات في قصة الرجل. فبادئ ذي بدء، فقد الرجل ساقيه حرفيًا، حيث لم يتم العثور عليهما في أي مكان، وهو أمر غريب بالنسبة لهذا النوع من الحوادث. ثم أن جروح الرجل كانت نظيفة جدًا بحيث لا يمكن أن تكون ناجمة عن حادث من هذا النوع.

وأخيرًا، كان الرجل معروفًا بأنه مصاب بشلل نصفي، مما أثار تساؤلات حول كيفية تمكنه من العمل على الجرار.

وقال توري طومسون، الملازم في مكتب عمدة مقاطعة هاول، لصحيفة "سبرينجفيلد نيوز ريدر: "لو تم ذلك بواسطة الجرار، لكانت فوضى دموية. لقد رأيت هذه الأنواع من الحوادث من قبل. لم يكن الأمر هكذا."

وكان الضباط والعاملون الطبيون الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث فضوليون للغاية بشأن الضمادة الموجودة على جذوع ساقيه ومن قام بوضعها مباشرة بعد الحادث. ومع استمرار التحقيق وظهور المزيد من الثغرات في قصة الرجل المصاب، اكتشفت الشرطة أن رجلاً من فلوريدا زار الضحية مسلحا بفأس وزُعم أنه قطع ساقيه مقابل رسوم.

تم الكشف لاحقًا أن الرجل المصاب بشلل نصفي البالغ من العمر 60 عامًا وضع خطة لعمليات احتيال في مجال التأمين، وبما أنه لم يعد لديه أي استخدام لساقيه بعد الآن، فقد قرر قطعهما في حادث مدبر. ولكن بما أن الرجل لم يقدم بعد مطالبة إلى شركة التأمين، فلم يكن هناك سبب لتوجيه الاتهام إليه. وقال طومسون: "لقد كانت خطة سيئة التنفيذ، ولم أر شيئًا مثل ذلك تمامًا من قبل".

وعلى الرغم من أنه لا يمكن اتهام الرجل المصاب بشلل نصفي رسميًا بالاحتيال في مجال التأمين، إلا أن مكتب المأمور كان منزعجًا للغاية من إهدار الوقت والموارد لدرجة أنه فكر في توجيه اتهامات بتقديم تقرير كاذب للشرطة.

وكانت المشكلة أن إصابات الرجل كانت خطيرة للغاية لدرجة أن السجن كان مستحيلاً فعلياً. لذلك قرروا السماح له بالتعافي في المستشفى بدلاً من ذلك.

أما بالنسبة لساقي الرجل المفقودتين، فقد ورد أن أحد أقاربه عثر عليهما في دلو مخبأ في المخزن وسلمهما إلى المحققين.