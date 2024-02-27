«إكسبوجر 2024» يفتح مساحة إبداعية جديدة

كشف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2024» عن تفاصيل البرنامج السينمائي الذي يقدمه للمرة الأولى هذا العام، ويتضمن 53 فعالية سينمائية من بينها 26 ورشة عمل وجلسات نقاشية ومقابلات مباشرة مع صناع السينما.

ويعرض البرنامج 27 فيلماً وثائقياً في فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، من 28 الجاري إلى الخامس من مارس المقبل في إكسبو الشارقة.

وتقدم البرنامج شخصيات بارزة في عالم التصوير، من بينها: أيدان سوليفان، المعروف بمواهبه المتعددة ومساهمته في تحرير الصور والنشر والصحافة، وأنجيلا سكوت، المشهورة في مجال التصوير وصناعة الأفلام والتأليف وحماية البيئة، إلى جانب بيث والد، وبريتا جاكنسكي، ودان ونترز، وفرانشيسكو جولا، وفرانك ميو، وجيلز كلارك، وجون ماكديرموت، وريك سمولان، الذين يشاركون خبراتهم ورؤاهم مع جمهور المهرجان.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي، إن «الهدف من استحداث منصة الأفلام في المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) هو توفير مساحة إبداعية لاستكشاف الجوانب الفنية والتقنية لصناعة الأفلام»، مؤكداً حرص «إكسبوجر» على توسيع برامجه وتلبية المتطلبات الفنية والمهنية المتنامية لدعم الصناعات الإبداعية.

وتتضمن فعاليات البرنامج السينمائي التي يجري تنظيمها بالتعاون مع مدينة الشارقة للإعلام (شمس) وأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، عدداً من الجلسات، التي تناقش موضوعات أساسية لفن صناعة الأفلام، وورش عمل تدريبية مصممة لصقل المواهب وتنمية المهارات، ودورات تعليمية شاملة تستكشف مجالات متخصصة في عالم السينما. كما يوفر فرص التواصل، وتعزيز العلاقات والروابط داخل مجتمع صناع الأفلام.

ويشكل «إكسبوجر 2024» استكشافاً تفاعلياً لفن التصوير الفوتوغرافي والوسائط البصرية، من خلال 90 معرضاً فردياً وجماعياً يضم 2500 صورة لـ400 مصور عالمي. ويقدم أيضاً 66 ورشة عمل، و79 جلسة حوارية ونقاشات جماعية، و50 جلسة تقييم للسير الفنية بمشاركة 150 من أكبر فناني السرد القصصي البصري على مستوى العالم.