المركبة الأميركية التي صعدت إلى القمر انقلبت على جانبها

أعلنت شركة «إنتويتيف ماشينز» الأميركية، أول شركة خاصة تهبط على سطح القمر، أمس، أن مسبارها ربما انتهى به الأمر مستلقياً على جانب واحد، بدلاً من الهبوط عمودياً على القمر، لكنها لفتت إلى أنها ستتمكن على الرغم من ذلك من الحصول على بيانات وصور علمية من المهمة.

وهبط مسبار «أوديسيوس»، الذي طورته الشركة، ويتخطى ارتفاعه أربعة أمتار، على سطح القمر، الخميس، ليصبح أول مسبار أميركي ينجح في ذلك منذ أكثر من 50 عاماً.

لكن مشكلات عدة، بينها عيوب في نظام الملاحة، أدت إلى تعقيد عملية الهبوط النهائية.

وقال ستيف ألتيموس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «إنتويتيف ماشينز»، خلال مؤتمر صحافي «نعتقد أن أوديسيوس وطئت السطح وانقلبت على الجانب». وباستخدام نموذج للمسبار، أظهر ألتيموس المركبة على جانب واحد، ولكن مع جزئها العلوي، مستنداً على الأرجح على «صخرة».

وقال إن مركبة الهبوط لاتزال تنتج الطاقة بفضل ألواحها الشمسية، وبالتالي يمكنها العمل، موضحاً أن مسباراً تابعاً لوكالة «ناسا» في مدار القمر يُفترض أن يحاول التقاط صور للمركبة «في نهاية هذا الأسبوع»، ما قد يؤكد موقع أوديسيوس الدقيق.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أن «إنتويتيف ماشينز»، قالت الخميس، إن المركبة هبطت «في وضع مستقيم»، لكن هذا الادعاء استند إلى بيانات خاطئة.