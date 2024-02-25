فيينا تطلق خطة سياحية جديدة.. «مشاهدة الحياة» بدل المعالم

بدلاً من زيارة دار الأوبرا، احصل على درس خاص مع موسيقي محترف في فيينا، وعوضاً عن الحصول على جولة بالحافلة عبر المدينة، تجول داخل أحد المعارض مع مدير المتحف، وبدلاً من التقاط صورة سيلفي في مقهى بفيينا، قم بإعداد طعام مع إحدى الشركات التقليدية المحلية.

من خلال نهج أكثر دقة لاستكشاف المدينة أو ما يسميه مسؤولو السياحة بمشاهدة الحياة بدلاً من مشاهدة المعالم السياحية، تحاول مدينة فيينا جذب المزيد من السياح الأثرياء.

وقال رئيس مجلس السياحة في فيينا، نوربر كيتنر، خلال الإعلان عن دفعة لجذب السياح: «نحن نستغل ميزة تزايد الطلب على العروض الحصرية شديدة الخصوصية بعيداً عن السوق الجماعية».

وفي حين أن معالم وسط المدينة مثل: كاتدرائية سان ستيفن وقصر هوفبورغ سيظلان وجهة لمعظم السياح، تريد فيينا الآن دعوة المزيد من السياح، إلى ترك المسار المطروق.

وفي إطار هذه الحملة، يقول كيتنر إنه يجري الترويج لمقاطعات عدة خارج وسط المدينة، لجعل السياح يختبرون شيئاً جديداً وحقيقياً وأصيلاً. وقال كيتنر خلال استعراض تقرير السياحة النمساوي السنوي لعام 2023 في أواخر يناير، إن الاستراتيجية تستهدف الأشخاص أصحاب الدخل المرتفع، لاسيما الأثرياء من الصين، لكنها أيضاً تطبق على المسافرين من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والعالم العربي.

. الاستراتيجية تستهدف الأشخاص أصحاب الدخل المرتفع لاسيما الأثرياء من الصين.