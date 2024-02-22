شهادة خلو من الأشباح.. مشروع للتغلب على صعوبة بيع المنازل التي شهدت حالات وفاة في تايلند

توصل اثنان من الطلاب المغامرين من تايلاند إلى استراتيجية عمل مبتكرة - النوم في منازل وشقق بها مشكلات للتأكيد على خلوها من الأشباح والظواهر الخارقة.

كان ويفي تشينغ، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو طالب تايلاندي-تايواني في جامعة راجامانغالا للتكنولوجيا لانا في مقاطعة شيانغ ماي، على علم بالمشاكل التي يواجهها أصحاب العقارات في بيع العقارات التي تم الإبلاغ عن حالات وفاة فيها في الماضي، ورأى أن هناك سوقًا للأشباح.



وكون أصحاب العقارات والمشترين يواجهون هذه المشكلة فهناك فرصة لوظيفة يؤديها هو وزميله سريثاوت بونبراخونج البالغ من العمر 22 عامًا



بدأ الاثنان مؤخرًا في الإعلان عن خدماتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عرضا النوم في منازل وشقق بها مشاكل، لإصدار شهادات "خلو من الأشباح" لطمأنة المشترين والمستأجرين.

تم نشر فكرة مشروع الشابين "صائدي الأشباح" في مجلة الأخبار التايلاندية The Nation الشهر الماضي، وانتشر نموذج أعمالهم المبتكر على نطاق واسع.



في ذلك الوقت، كان الاثنان قد بدآ للتو في الترويج لخدماتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولم يحصلا بعد على عميل، لكن تشنغ كان واثقًا من وجود سوق لهذا المشروع.



ولم يحددا حتى سعرًا للخدمة بعد، لكنهما ذكرا أن الرسوم ستكون قابلة للتفاوض، اعتمادًا على المهمة.

وقال تشينغ الشاب البالغ من العمر 21 عاماً: "أقبل أيضاً وظائف مماثلة، مثل قضاء الليل في جنازة أو غيرها من الأماكن المسكونة".

أما زميله بونبراخونج، فقد اعترف بالفعل بخوفه من الأشباح، مضيفًا أن هذه الوظيفة ستساعده على أن يثبت لنفسه عدم وجودهم، مع وضع بعض المال في جيبه. وفي حالة وجودها، فإنه يتأكد دائمًا من إحضار بعض الأدوات المفيدة معه.

وأضاف الطالب التايلاندي: "لكي أكون في مأمن، سأسلح نفسي بالتمائم المقدسة إذا كُلفت بالمهمة".