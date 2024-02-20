آبل تحذر من غمر الهواتف المبلولة في الأرز

يسود اعتقاد أن وضع الهاتف المبلل في الأرز يساعد في امتصاص الماء وإعادة الجهاز إلى حالته الطبيعية.



إلا أن شركة آبل حذرت من استخدام حبوب الأرز لتجفيف هواتف آيفون المبللة أو المغمورة في الماء والسوائل، بحسب تقرير نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

وحثت آبل المستخدمين بالتحلي بالصبر عند تعرض هاتف آيفون للماء، مشيرة إلى ضرورة إيقاف تشغيل الهاتف والإمساك به وهزه لبعض الوقت، مع الحفاظ على فتحة الشحن إلى الأسفل لتفريغ الماء، ثم تركه في مكان جيد التهوية ليجف تلقائياً.



قد تستغرق هذه العملية يومًا كاملاً للجفاف الكامل. وبعد ذلك، يمكن تجربة شحن الهاتف والتحقق من استجابته.

تحذر آبل من استخدام الأرز أو الأدوات القطنية أو المجففات الهوائية أو مصادر الحرارة الخارجية لتجفيف الهاتف، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز بسبب دخول الحبيبات الصغيرة في الهاتف.

تجدر الإشارة إلى أن هواتف آيفون الحديثة تتمتع بمقاومة عالية للماء إلا أنه يُنصح بتجنب غمر الهواتف بالكامل في الماء لفترات طويلة لتجنب المشكلات المحتملة.