بعد 4 سنوات من الإقامة المجانية في فندق ادعى ملكيته القانونية

تمكن رجل أمريكي من الاستفادة من ثغرة قانونية في قانون الإيجار الأمريكي ليعيش في فندق لمدة أربع سنوات دون دفع إيجار، إلا أن ما لم يخطر ببال المشرعين هو محاولته امتلاك الفندق بأكمله.

وقالت صحيفة نيويورك بوست، أن شخصًا يبلغ من العمر 48 عامًا تمكن من العيش بدون إيجار في فندق حقيقي في نيويورك لأكثر من أربع سنوات، حيث تشير وثائق المحكمة وبياناتها إن ميكي باريتو حجز إقامة لليلة واحدة في فندق نيويوركر في مانهاتن في يونيو 2018، لكنه طلب بعد ذلك من الفندق منحه عقد إيجار للغرفة، مستشهداً بقوانين تثبيت الإيجارات في المدينة والتي تمنح المقيمين حق الإقامة في غرف فردية في مبنى إيجار لمدة ستة أشهر.

وعندما رفض الفندق ذلك وطرده، رفع الأمر إلى المحكمة التي رفضته بدورها فاستأنف الحكم أمام المحكمة العليا في نيويورك، التي وافقته ومنحته غرفة واحدة.

ويُزعم أن باريتو قدم بعد ذلك وثائق ملكية مزورة بعد عام، في مايو 2019، ساعيًا إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك ونقل ملكية الفندق بأكمله من الجمعية الدينية التي تمتلكه إلى نفسه، حتى أنه حاول المطالبة بالإيجار من مستأجر آخر.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست، تمكن باريتو بعد ذلك من إقناع المسؤولين في وزارة المالية بالمدينة بأنه المالك الحقيقي للفندق، وأن الحكم السابق الذي منحه غرفة في المبنى كان في الواقع منحه ملكية الفندق بأكمله.

لكن المالك الفعلي للفندق تمكن لاحقًا في الحصول على أمر من المحكمة يمنع باريتو من الادعاء بأنه المالك وتقديم مستندات كاذبة إضافية، بحيث بات الرجل متهما بانتهاك هذا الأمر من خلال تقديم المزيد من المستندات المزورة في أبريل وسبتمبر من العام الماضي.

وتعليقًا على القضية، قال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج: “كما زُعم، ادعى ميكي باريتو مرارًا وتكرارًا وبشكل احتيالي ملكية أحد أشهر معالم المدينة، فندق نيويوركر." وأضاف" لن نتسامح مع التلاعب بسجلات الممتلكات في مدينتنا من قبل أولئك الذين يسعون إلى الاحتيال على النظام لتحقيق مكاسب شخصية."

وتشير التقارير إلى أنه من المقرر أن يمثل باريتو مرة أخرى أمام المحكمة في بداية شهر مايو.