ممثل سوري يدعو المسؤولين في بلاده إلى الخروج "من مكاتبهم الدافئة والبيوت المُريحة والنزول إلى الشارع"

دعا الممثل السوري المعروف جمال قبش المسؤولين في الحكومة السورية إلى الخروج من مكاتبهم الدافئة والبيوت المُريحة والنزول إلى الشارع وركوب وسائل النقل العام لمعايشة وسماع هموم الناس بشكل مباشر.

وأكّد قبش خلال لقاء مع منصة "daily drama"، أن المسؤول الذي لا يُشارك الناس همومهم اليومية ويُعايش معاناتهم في المواصلات العامة والخدمات الأساسية لا يستحق شغل منصبه.

واعتبر قبش أن بقاء المسؤولين داخل إطارهم الخاص دون مُشاركة هموم الناس، يُعيق إيجاد حلول حقيقية للمشكلات التي تواجه المجتمع السوري.

وكحال جميع السوريين، أشار قبش إلى أنه يعاني جداً في تأمين الوقود أو أي وسيلة تدفئة لتقي عائلته البرد القارس في الشتاء، مؤكداً أن الراتب الذي يتقاضاه لا يكفيه حتى ثمن بنزين سيارته، أو أدوية لأبنائه، أو حتى كمصروف لدراستهم.

وأوضح: "راتبي إذا بدي اعتمد عليه حتى بنزين لسيارتي ما بكفي.. ما بكفي حق أدوية لولادي أو حتى مصاريف لتعليمهم.. أنا باسم القانون مسؤول عن ولادي ولازم أربيهم بأحسن شكل ليخدموا البلد لكن كيف رح يتم هالشي وراتبي ما بيكفي لأي شي".