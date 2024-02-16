دبي تدلل أصحاب الحيوانات الأليفة بأول متنزه للكلاب على الشاطئ

أعلن «شاطئ جزر دبي» عن إضافة جديدة تَعِد الزوّار بمساحة شاسعة للكلاب لتمرح وسط مرافق مجهزة، مثل: مسار الحواجز، والمنحدر، وأرجوحة الرشاقة، والمكان المخصص لاستحمام الكلاب.

وأصبح الآن بإمكان محبي «شاطئ جزر دبي» - وهو أول شاطئ يتيح للحيوانات الأليفة السباحة في دبي - اصطحاب كلابهم لتجربة أول متنزه للكلاب في الشاطئ المخصص والمجهز لاستقبال عشاق ارتياد الشواطئ والحيوانات الأليفة، في مساحة تصل إلى 460 متراً مربعاً، إذ يمكن للكلاب الانطلاق والمرح دون أي قيود، فضلاً عن الركض، واللعب، حسب بيان صادر عن إدارة المتنزه.

ويضم متنزه الكلاب الجديد مرافق محدّثة ومحسّنة لضمان تجربة ممتعة، وتضم منحدراً، وأرجوحة رشاقة، ومسار حواجز، إضافة إلى أعمدة الحواجز المتقاطعة، وحلقة القفز التي تتيح للكلاب القفز داخلها، وعوارض لمرور الكلاب من خلالها، ومنصّة للتدرّب على القفز العالي.

أما بالنسبة لأصحاب الكلاب، فهناك مقاعد للجلوس عليها والاستمتاع بمشاهدة كلابهم وهي تلعب وتنخرط في أنشطة ممتعة.