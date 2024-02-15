مبيعات الورد في الرياض يوم "الفالانتاين" تتجاوز 10 ملايين ريال

شهدت محال الورود في مدينة الرياض انتعاشاً لافتاً في مبيعاتها الأربعاء بمناسبة "عيد الحب" (الفالنتاين) نتيجة إقبال الزبائن على شراء الورود.

وقالت غالية الشرافاء، مالكة متجر، في تصريحات لـ"العربية نت" إن متاجر الورد تراوحت حجم مبيعاتها في عيد الحب، حسب المتاجر وسمعتها، وأن مبيعات 14 فبراير بدأت من 5000 حتى مئة ألف ريال، لافتة إلى أن هناك علامات تجارية معينة وصلت مبيعاتها إلى 300 و500 ألف ريال، مشيرة إلى أنه على مستوى الرياض وصلت مبيعات هذا اليوم لـ 10 ملايين ريال.

وقال يوسف العفيف، بائع ورد يتمتع بـخبرة تصل لـ 30 عاما: إن إنفاق السعوديين على الورد قد يصل لـ 2 مليار بشكل سنوي نتيجة الكثافة السكانية في الرياض، أما بالحديث عن الـ 14 فبراير فإننا نبدأ بالاستعداد في تجهيز منتجاتنا وخاصة الورد الأحمر قبلها بيومين، وترتفع أسعار الورد الأحمر في هذه الفترة، فيتضاعف السعر في هذا الموسم ضعفين، إذ تبدأ أسعار الحبة الواحدة لـ 10 ريالات، لتبدأ أسعار الباقة في أحيان على حسب حجمها إلى 100 ريال.

وترى بشاير الشمري، بائعة في محال ورد، إن الإقبال على شراء الورد الأحمر في الـ 72 ساعة يشهد زيادة لافتة، وكثافة عالية في الطلبات إذ يصل حجم الإقبال ذاته على الورد الأحمر لـ 60%، وتقول إن المبيعات في "الفلانتاين" تشهد إقبالا لافتا، مقارنة بعيد الأم أو مواسم الأعياد الأخرى، مشيرة إلى أن أسعار بعض "الفازات" تبدأ بـ 200 ريال إلى ما لا نهاية، فيما استطعنا تصميم أكبر باقة لدينا في المتجر بـ 1490 ريالا.