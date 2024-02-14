مفاجئة غير متوقعة لرجل انتحل صفة شرطي

حاول رجل ينتحل صفة ضابط شرطة إيقاف شاحنة صغيرة على الطريق السريع لسرقة سائقها، ولكن ليتبين أن سائقها لم يكن سوى قائد في الشرطة المحلية، مما قاد لاعتقاله.

وتم احتجاز جاستن مارشال، 36 عامًا، من سليدل( أمريكا)، بعد وقت قصير من الحادث، وفقًا للرقيب براندون فيل المتحدث باسم الشرطة.

وكان الشرطي جيفرسون باريش وهو نائب شريف في مركز الشرطة يقود شاحنته عندما رأى سيارة دفع رباعي بيضاء تحمل لوحة ترخيص للشرطة، وهي تقود بتهور بالقرب من مخرج أحد الطرقات.

وقال فيل إن سائق السيارة ذات الدفع الرباعي، قام بتنشيط الأضواء الزرقاء الوامضة التي كان قد قام بتثبيتها على سيارته لبدء توقيف مروري وهمي. بدوره متجاهلاً مناورة المنتحل، قام النائب بإيقاف حركة المرور بشكل قانوني.

وتبين أن الشاب سائق سيارة الدفع الرباعي لم يكن لديه تكليف أو شارة شرطة، وتأكد من أنه ليس ضابطًا في مجال الشرطة فجرى تقييده جسديًا وتم احتجازه.

وبحسب ما ورد على موقع " WLOX" عثر النواب على مسدس وجهاز راديو للشرطة في السيارة. تم حجز مارشال في السجن بتهمة انتحال شخصية كاذبة لضابط شرطة.