كوبا: لصوص يسرقون دجاج الحكومة المخصص لإطعام مدينة شهراً كاملاً

وجهت السلطات في كوبا تهمة السرقة لـ30 شخصا قاموا بالاستيلاء على 133 طنا من الدجاج.

واستولى اللصوص على الدواجن المخزنة في 1660 صندوقا من منشأة حكومية في العاصمة هافانا، واستخدموا أموال المبيعات في شراء منتجات بما في ذلك ثلاجات وأجهزة تلفزيون ومكيفات وكمبيوترات، من أجل التمويه على عمليتهم وإخفاء الأدلة.

وكان من المقرر توزيع الدجاج على المواطنين الكوبيين بموجب نظام الحصص الغذائية المعمول به في الجزيرة، والذي تم تطبيقه منذ أكثر من 60 عاما بعد ثورة فيدل كاسترو، والذي يوفر الغذاء المدعوم ويشكل جزءا لا يتجزأ من الحياة الكوبية اليومية.

وقال مسؤول في شركة "كوبمار" لتوزيع المواد الغذائية الحكومية، إن الكمية المسروقة تعادل حصة شهر كامل من الدجاج لإقليم متوسط الحجم بمعدلات التوزيع الحالية، وفقما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

وكان من بين المتهمين أخصائيو تكنولوجيا معلومات ورؤساء مناوبات في الشركة، بالإضافة إلى حراس أمن وآخرون.

ويمكن أن يواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما إذا ثبتت إدانتهم.