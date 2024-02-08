طالب جامعي يلاحق طائرة تايلور سويفت ومغنية البوب تقول: "مسألة حياة أو موت"

لاشك في أن مغنية البوب الأميركية تايلور سويفت، كانت نجمة الأسبوع بامتياز، خصوصا أنها كانت محور عناوين أخبار كثيرة خلال الأيام القليلة الماضية.

فمن فوزها بجائزة غرامي لألبوم العام للمرة الرابعة، ثم تجاهلها للنجمة العملاقة سيلين ديون التي منحتها الجائزة في الحفل وما تبع تصرفها من انتقادات لاذعة، عادت النجمة للواجهة ثانية.

فقد هددت سويفت باتخاذ إجراءات قانونية ضد طالب جامعي في فلوريدا يدير حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تتعقب طائراتها الخاصة وطائرات المشاهير الآخرين، واصفة القضية بأنها "مسألة حياة أو موت".

وكانت كاتي رايت موروني، محامية أيقونة البوب، قد أرسلت إلى جاك سويني، البالغ من العمر 21 عاما، رسالة في ديسمبر الماضي، قائلة إنها "لن يكون أمامها خيار سوى اللجوء إلى جميع السبل القانونية" إذا لم يتوقف عن "سلوك المطاردة والمضايقة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وزعمت أن تصرفات سويني تسببت في "ضرر مباشر وغير قابل للإصلاح" لسويفت وعائلتها، فضلاً عن الاضطراب العاطفي والجسدي، وزادت من "حالة الخوف المستمر" للمغنية على سلامتها الشخصية.

كذلك شددت موروني، على أن هذا التصرف قد يكون لعبة بالنسبة للشاب المتهم، أو وسيلة يأمل أن تكسبه الثروة أو الشهرة، إلا أنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لعميلتها.

وأضافت أن المحامين على علم بنزاعات المتهم العامة مع أفراد آخرين بارزين، في إشارة إلى مفاوضاته مع مؤسس شركة تيسلا إيلون ماسك بعد أن قال الرئيس التنفيذي إنه كان يشارك "إحداثيات الاغتيال" الخاصة به.

يذكر أن سويني يدير منذ فترة طويلة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تسجل عمليات إقلاع وهبوط الطائرات والمروحيات المملوكة للمليارديرات والسياسيين والأوليغارشيين الروس وغيرهم من الشخصيات العامة.

لكن الشاب وهو طالب في السنة الثالثة في جامعة سنترال فلوريدا، كان قال إن "المعلومات موجودة بالفعل"، وانتقد الرسالة باعتبارها تكتيكا للتخويف.

وقال لصحيفة واشنطن بوست: "يعتقد فريقها أنهم قادرون على السيطرة على العالم".