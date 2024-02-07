القبض على "بلوغر " مصرية سرقت مليار جنيه

اعتقلت السلطات الامنية المصرية البلوغر سلمى الغزولي بتهمة النصب على أكثر من 2000 شخص والحصول على مليار جنيه منهم، بعد بيع "كوبونات" توفر خصومات على أزياء عالمية.

وحررت مجموعة من الفتيات المتضررات من عملية نصب سلمى الغزولي، محاضر ضدها بقسم شرطة أشمون بالمنوفية، ومكتب النائب العام ومباحث الإنترنت ومباحث الأموال العامة، متهمينها بالاحتيال والنصب عليهم مستغلة وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك.

وأوضحت المحامية، نهى الجندي، دفاع الضحايا، أنه تم القبض على سلمى الغزولي وشقيقها وآخرين بتهمة النصب، بينما هربت المتهمة الأخيرة خلود الصاوي صاحبة شركة الوسيط خارج البلاد، موضحة: أن هناك 13 فتاة من إجمالي 1000 ضحية تواصلن معها من ضمن ضحايا سلمى الغازولي للدفاع عنهن.

وقررت نيابة الأموال العامة، حبس الغزولي وشقيقها محمد بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه من حوالي 2000 ضحية من تجار الملابس ببراند عالمي عبر صفحتها "عالموضة" 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتم ترحيل سلمى الغزولي وشقيقها إلى محافظة المنوفية، نظرًا لكثرة البلاغات في مركز أشمون وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية حول الواقعة بعد إصرار البلوغر وشقيقها على إنكار نصبهما على الضحايا.