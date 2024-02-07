تقرير "السلامة" يكشف: هكذا انفجر باب الطائرة في الجوّ..و"بوينغ" تتحمل المسؤولية"

كشف المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل بعد مرور أكثر من شهر على الحادث، أن انفصال باب إحدى طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" في منتصف الرحلة كان ناتجًا عن فقدان أربعة براغي رئيسية فيه، وفقًا لتقريره الأولي.

وأظهرت الأدلة المصورة عدم وجود هذه البراغي في الباب، الذي تمت عملية إزالته سابقًا لتثبيت براغي قد تضررت أثناء عملية الإنتاج.

وأضاف المجلس في التقرير "التحقيق مستمر لمعرفة وثائق التصنيع التي استُخدمت للسماح بفتح وإغلاق" الباب في أثناء إعادة تثبيت البراغي.

وأوقفت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تحليق 171 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 9 لفحصها بعد الحادث، ومعظمها تشغلها شركتا الطيران الأمريكيتان يونايتد إيرلاينز وألاسكا إيرلاينز. وسُمح لهذه الطائرات بالعودة إلى الخدمة في أواخر يناير.

وقال ديف كالهون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ، أمس الثلاثاء "مهما كانت النتائج النهائية التي سيتوصل إليها، فإن بوينغ تتحمل مسؤولية ما حدث. واقعة مثل هذه لا ينبغي أن تحدث على متن طائرة تغادر مصنعنا".

وأضافت بوينغ أنها "نفذت خطة تحكم لضمان تركيب جميع أبواب الخروج في منتصف طائرات بوينغ 737 ماكس 9 وفقا للمواصفات".