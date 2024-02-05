أردني يعرض نيزكاً ضخماً ونادراً للبيع

عرض الفلكي الأردني المعروف د. عماد مجاهد نيزكاً ضخماً ونادراً للبيع.

وكان الفلكي مجاهد قد أرسل عينة من النيزك الذي عثر عليه في الصحراء الأردنية الشهيرة بـ"وادي رم" نهاية العام ٢٠٢٢ إلى مختبر النيازك الأوروبي حيث حصل على شهادة تثبت انه نيزك حديدي وزنه 10 كيلوغرامات و 300 غرام وبذلك يكون من النيازك الضخمة من حيث الحجم.

كما أكدت الفحوصات الدولية المختصة أنه "نيزك حديدي كاماسايت".

وكان قد تم نشر خبر اكتشاف النيزك في حينها في وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.