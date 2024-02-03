تغريم رجل لا يستحمّ 16500 دولار .. والحكم لزوجته بالطلاق

حررت سيدة تركية دعوى قضائية بحق زوجها، طلبت خلالها الطلاق منه بعد اتهامها له بـ"افتقاره للنظافة الشخصية".

وكشفت السيدة في دعواها القضائية بمحكمة الأسرة في أنقرة، أن زوجها يواظب على ارتداء نفس الملابس لـ5 أيام متتالية كحد أدنى، وتفوح منه رائحة العرق بشكل دائم، فهو نادرا ما يستحم بحسب ادعائها.

واستمعت المحكمة، بحسب وسائل إعلام محلية، لشهود عيان أكدوا ادعاء السيدة، من بينهم زملاء الزوج في محل عمله، مؤكدين سوء نظافته الشخصية.

وقبلت المحكمة طلب السيدة وحكمت بطلاقها، مع تغريم الزوج 500 ألف ليرة تركية (ما يعادل 16500 دولار أمريكي) كتعويض للزوجة على تحملها لمثل هذه الظروف.

,بعد صدور الحكم، شددت محامية الزوجة، سينم يلماز، على ضرورة تحمل طرفي الأسرة مسؤوليات الحياة بينهما، وحال ضيق أحدهما بالآخر، فمن حق المتضرر طلب الطلاق.

وأضافت "سينم"، بحسب ما نقلته صحيفة "الصباح" التركية: "يجب أن نكون حذرين في علاقاتنا الإنسانية، وننتبه لسلوكنا ونظافتنا".

ويقسم القانون التركي أسباب قبول طلبات الطلاق إلى شقين، الأول لأسباب خاصة والثانية لأسباب عامة.

وتتضمن الأسباب العامة ما يجعل حياة أحد الزوجين مستحيلة، وهو ما استندت عليه المحكمة، باعتبار أن سوء النظافة الشخصية يندرج تحت هذه الأسباب، ومن ثم، أنصفت السيدة في طلبها.