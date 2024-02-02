شاعران لبناني وسوري يتبادلان الإتهامات بسرقة "صندوق" أصالة

لم تكد الفنانة السورية أصالة تطلق أغنيتها الجديدة "صندوق" حتى اندلع خلاف حاد بين اثنين من الشعراء، أحدهما لبناني والآخر سوري، عبر "السوشيال ميديا" بشأن ملكية كلمات الأغنية.

الخلاف بين الكاتب السوري رامي كوسا والشاعر والإعلامي اللبناني عبدالغني طليس، بدأ بنشر الأخير منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن سرقة فكرة الأغنية عنه.

وكتب طليس: "عالبال يا ضحكة أبي.. ترقّصني وتقلّي العبي، يا بيتنا قد ما غبت مشتاقة للعتبات"، هذه كلمات أغنية أصالة الجديدة، لكن الفكرة وتركيب الأغنية من أغنية نشرتُها في "فيسبوك" منذ أشهر.

وعرض طليس جزءا من الأغنية التي تحدث عنها، وتقول: "طالع ع بالي إرجع سنين، ع بيت أهلي الطيبين، مبروك لأصالة ما سُرِقَت فِكْرَتُه مني".

ليردّ الكاتب السوري رامي كوسا على اتهامات طليس من خلال مقطع صوتي لكلمات الأغنية منذ 6 سنوات، لينفي عن نفسه فكرة السرقة.

وقال رامي، في المقطع الصوتي: "مرفق فيديو، فيه وحدة من أوائل المسودات سنة 2018، يعني من قبل ما الأستاذ يفكر يكتب الشغلة يلي سرقناها منو بـ6 سنين، تعيش وتكتب وتلهمنا يا أستاذ".

واتّهم عبدالغني طليس رامي كوسا بالتنمر عليه في منشوره الأخير.

وقبل أيام، طرحت أصالة نصري أحدث أغنيتها "صندوق" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.