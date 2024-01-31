ماسك يُعلن نجاح زراعة شريحة دماغية في أول إنسان

قال إيلون ماسك مؤسس شركة «نيورالينك»، إن أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من التي تنتجها الشركة الناشئة الأحد الماضي، وإنه يتعافى بشكل جيد. وأضاف في منشور على منصة «إكس» أول من أمس «تظهر النتائج الأولية رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد». ويصف المعهد الوطني للصحة الخلايا العصبية بأنها خلايا تستخدم الإشارات الكهربائية والكيميائية لإرسال المعلومات عبر الدماغ وإلى الجسم. وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد منحت الشركة العام الماضي تصريحاً، لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان.

وذكر ماسك في منشور منفصل، أن شريحة «نيورالينك» سيُطلق عليه اسم «تيليباثي».

وأفادت «نيورالينك» على موقعها الإلكتروني بأن الشريحة تمكن المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم. وواجهت «نيورالينك» دعوات للتدقيق في ما يتعلق ببروتوكولات السلامة الخاصة بها.