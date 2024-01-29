افتتاح "أكبر متجر ليجو في العالم داخل مطار".. في مطار دبي الدولي

افتتح مطار دبي الدولي DXB، بالتعاون مع لاجاردير ترافيل ريتيل وليجو ترافيل ريتيل رسمياً أكبر متجر ليجو داخل مطار في العالم، وذلك تزامناً مع الاحتفال بيوم الليجو العالمي.

وصُمم المتجر، الواقع في مبنى رقم 3 كونكورس B، على مساحة 190 متراً مربعاً، باستخدام قطع ومجسمات ليجو عملاقة، وتميز بمناطق تفاعلية لتحفيز الإبداع والمشاركة، حيث يوفر مساحة حيوية للمرح والإبداع واللعب تمكن الزوار من استكشاف الإمكانات اللانهائية التي يقدمها عالم ليجو.

ويبدأ المرح فور دخول الضيوف المتجر، حيث تستقبلهم تجربة تفاعلية من خلال تمرير أيديهم على ماسح ضوئي للمصغرات يبث الحياة في مجسمات الليجو المصغرة على الشاشة. ويمكن للزوار استكشاف تشكيلة واسعة من أحدث مجموعات الليجو، بالإضافة إلى المجموعات الأيقونية والنماذج المذهلة المعروضة في جميع أرجاء المتجر.

ويتميز المتجر كذلك بصندوق عرض رقمي مثير يعمل بتقنية الواقع المعزز لعرض مجموعات الليجو، حيث يمكن لمرتادي المتجر وضع لعبة ليجو كريتور 3 في 1 أمام كاميرا الشاشة ليظهر رسم متحرك قصير للمجموعة مع أفكار ملهمة حول كيفية تنسيقها بأشكال مختلفة. يدعم صندوق الواقع المعزز الرقمي التزام العلامة التجارية بتعزيز المشاركة والتعليم.

وصمم فريق ليجو بمهارة احترافية المتجر لخلق احساس فريد يجذب المسافرين، إذ يتميز المتجر بجدار من الفسيفساء يصور أفق دبي الأيقوني استغرق إنشاؤه 134 ساعة، ويتألف من 33219 قطعة بوزن 62 كيلو غراما. ولإكمال هذا التصميم المميز يعرض المتجر شخصية ربان ليجو ثلاثية الأبعاد بارتفاع يصل لأكثر من 190 سم، صممها فريق ليجو ببراعة واستغرق إنشاؤها نحو 180 ساعة باستخدام 45033 قطعة بوزن 134 كيلوغراما. وتوفر هذه المجسمات الرائعة خلفية مثالية لالتقاط الصور.