كوريا الجنوبية تحظر على مواطنيها أكل "أعواد الأسنان المقلية"

حث تحذير صحي أصدرته وزارة الغذاء في كوريا الجنوبية، الجمهور على عدم تناول أعواد الأسنان المقلية المصنوعة من النشا بشكل يشبه البطاطس المقلية، بعد أن انتشرت هذه الممارسة على نطاق واسع في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

وحصدت مقاطع الفيديو التي تظهر أشخاصا يأكلون أعواد الأسنان المقلية مع التوابل، آلاف الإعجابات والمشاركات على "تيك توك" و"إنستغرام".

وقالت وزارة الغذاء والدواء في منشور على منصة "إكس": "لم يتم التحقق من سلامتها كغذاء، من فضلك لا تأكلها".

وتُستخدم ألوان الطعام لإضفاء لون أخضر على أعواد الأسنان، المصنوعة من البطاطا الحلوة أو نشا الذرة، والتي يُنظر إليها على أنها صديقة للبيئة وقابلة للتحلل.

وحسب "سكاي نيوز عربية" تحظى برامج تناول الطعام المعروفة باسم "موكبانغ"، بشعبية كبيرة عبر الإنترنت، في كوريا الجنوبية، وغالبًا ما تظهر أشخاصا يتناولون كميات كبيرة من الطعام أو مأكولات غير اعتيادية.