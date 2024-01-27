سائقو توصيل الطلبات المتميزون على منصة التكريم في دبي

كرّم المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، الشركات والسائقين الفائزين بجائزة التميز لقطاع توصيل الطلبات، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، لتكريم سائقي توصيل الطلبات.

وتهدف الجائزة إلى رفع مستوى السلامة المرورية على طرق إمارة دبي، وتشجيع شركات وسائقي دراجات توصيل الطلبات على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وتطوير الخدمات التي تقدمها الشركات للمتعاملين.

وفازت شركة «أرامكس» بالمركز الأول في فئة أفضل شركات توصيل الطلبات، وجاءت شركة «فرمان» ثانياً، وشركة «فولكان إكسبريس» ثالثاً. وفي فئة أفضل شركات توصيل الطلبات عبر المنصات والتطبيقات، فازت شركة «نون فوود» بالمركز الأول، وحلت شركة «موتو بوي» في المركز الثاني، وشركة «نون ناو» في المركز الثالث.

كما شملت الجائزة تكريم أفضل 100 سائق محترف، موزعين على 29 شركة توصيل الطلبات.

وأكد مطر الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات تولي محور السلامة المرورية أهمية قصوى، وتحرص على تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ورؤيتها «صفر وفيات»، لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية، وتنظيم عمل قطاع توصيل الطلبات، بما يضمن رفع مستوى السلامة المرورية لسائقي الدراجات ومستخدمي الطريق، وتحقيق مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

من جانبه، قال الفريق عبدالله المري إن «الجائزة عززت البيئة التنافسية بين شركات توصيل الطلبات، وشجعت سائقي الدراجات على القيادة الآمنة، وخفض المخالفات».