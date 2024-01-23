ليلة رعب في شيكاغو .. العثور على 7 جثث مقتولة بالرصاص

قالت الشرطة في منطقة جولييت القريبة من شيكاغو بولاية إلينوي، الاثنين، إنها عثرت على سبعة أشخاص مقتولين بالرصاص داخل منزلين في المنطقة، وإن المحققين يبحثون عن رجل كان على معرفة بالضحايا مشتبه به في القتل.

وقالت الشرطة إنها ليست لديها معلومات حتى الآن عن الدافع المحتمل لإطلاق الرصاص، لكنها قالت إن هناك اعتقادا بأن الضحايا أفراد من نفس العائلة.

وقالت إدارة شرطة جولييت إن المشتبه به هو روميو نانس البالغ من العمر 23 عاما، وقالت السلطات إنها تعده مسلحا وخطرا.