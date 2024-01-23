طبيب يستخدم «أبل ووتش» في إنقاذ حياة راكبة على متن طائرة

استخدم طبيب ساعة «أبل ووتش» لمساعدة سيدة مسنة تعرّضت لحالة طبية طارئة على متن إحدى الطائرات.

وكان الطبيب ويدعى رشيد رياض، ويعمل بهيئة الخدمات الصحية، من هيريفورد، مسافراً على طائرة تتبع شركة «رايان إير»، من برمنغهام إلى فيرونا لقضاء إجازة وممارسة رياضة التزلج، حسب «بي بي سي» البريطانية.

وخلال الرحلة التي انطلقت في التاسع من يناير ، عانت المرأة، في السبعينات من عمرها، ضيقاً في التنفس، ثم استفسر طاقم الطائرة حول ما إذا كان هناك عامل بمجال الرعاية الصحية على متن الطائرة.

وبالفعل، تقدم الدكتور رياض (43 عاماً)، لتقديم يد العون، وتمكن، من خلال استعارة «أبل ووتش» من مضيفة طيران، من استخدام برنامج المراقبة الصحية الأصلي الخاص بالساعة لقياس مستويات الأكسجين لدى المريضة.

وقال رياض، إنه اكتشف أن المرأة لديها تاريخ من مشكلات القلب، بعد أن تحدث معها بلغتها الأم، الأردية. كما طمأن زوجها عندما لم ترد المريضة على استفساراته في البداية.

وكان الطبيب يعلم أن التكنولوجيا التي توضع على المعصم يمكن أن تساعد بشكل أكبر في الإجابة عن استفساراته الطبية، لكنه لم يكن يضع جهازه الخاص، وذلك عندما طلب الحصول عليه من طاقم الطائرة. وأوضح الطبيب: «ساعدتني (أبل ووتش) في اكتشاف انخفاض مستوى الأكسجين بجسد المريضة».

وفي المقابل، يذكر موقع «آبل» عبر الإنترنت، أن القياسات التي تجري باستخدام تطبيق «بلود أكسجين» غير مخصصة للاستخدام الطبي، وإنما مصممة فقط «لأغراض اللياقة والعافية العامة».