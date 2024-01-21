«سيزار فخرية» لكريستوفر نولان تكريماً لـ «أحدث تحفة فنية له»

سينال المخرج كريستوفر نولان، والممثلة والمخرجة أنييس جاوي، جائزة «سيزار فخرية» تقديراً لمسيرتهما المهنية، خلال حفل توزيع هذه المكافآت السينمائية الفرنسية بنسختها الـ49 في 23 فبراير في باريس، على ما أعلن المنظمون أمس.

وتجمع أفلام الأميركي البريطاني كريستوفر نولان (53 عاماً) بين النجاح الجماهيري والتميز الفني، من «دنكيرك» إلى «إنترستيلر» مروراً بـ«إنسيبشن».

وأكدت أكاديمية سيزار، التي تمنح هذه الجوائز السينمائية كل عام، في بيان «أحدث تحفة فنية له، (أوبنهايمر)، وهو ظاهرة عالمية حقيقية، نال استحسان النقاد والجمهور لجماليته البصرية الثورية».

أمّا أنييس جاوي، وهي «فنانة متكاملة» لها مسيرة مهنية تمتد لـ40 عاماً، فقد أخرجت خمسة أفلام روائية، من بينها «Le Gout des Autres» سنة 2000، كما شاركت تمثيلياً في نحو 50 عملاً على الشاشة، إضافة إلى تجارب مسرحية كثيرة.

وأوضحت أكاديمية سيزار في بيان آخر أن أنييس جاوي، «بدأت مسيرتها المهنية حقاً عام 1987 على المسرح الذي طبعها إلى الأبد، إذ التقت بجان بيار باكري. وقد حدث اندماج إبداعي حقيقي بينهما، ما ولّد الكثير من المسرحيات والأفلام الناجحة». وكانا من أشهر الثنائيات في السينما وظلا قريبين حتى وفاة باكري عام 2021.

وأنييس جاوي هي «الفنانة الأكثر حصولاً على جوائز (سيزار)، مع ست مكافآت»، على ما جاء في البيان.