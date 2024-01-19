25 كيلوغراماً من الذهب لـ 300 فائز في حملة «دبي للتسوق»

أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات، عن اختتام حملتها لمهرجان دبي للتسوق بنجاح، والذي أسدل الستار على فعاليات دورته الـ29 في 14 من الجاري. ومنحت المجموعة 25 كيلوغراماً من الذهب لـ300 فائز خلال الحملة التي استمرت على مدار 38 يوماً.

وخلال الحملة، حظي المتسوقون بفرصة للمشاركة في حملة السحوبات بإنفاق 500 درهم كحد أدنى على قطع المجوهرات المصنوعة من الذهب أو الألماس أو اللؤلؤ في أي من متاجر المجوهرات المشاركة البالغ عددها 275 في الفترة من الثامن من ديسمبر الماضي إلى 14 الجاري.

وقالت عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية في دبي للاقتصاد والسياحة، ليلى سهيل: «سعداء بالاستجابة الكبيرة لحملة مهرجان دبي للتسوق هذا العام، الذي يعد فرصة للاحتفال والربح، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الاحتفالات من خلال منح 25 كيلوغراماً من الذهب لعملائنا».

وأضافت: «يعد نجاح الحملة بمنزلة شهادة على حيوية وديناميكية قطاع المجوهرات في دبي، ونتطلع إلى مواصلة منح عملائنا المزيد من فرص الربح في المستقبل».

وفي هذا العام، قدمت المجموعة سحباً رقمياً، ما زاد من فرص المشاركين في الربح.