المانيا: الذباب يستدعي سيارة الإطفاء

أدى مزيج من الغبار والذباب على كاشف دخان إلى إطلاق عملية طوارىء من جانب فرقة الإطفاء في بلدة إنيبيتال بغرب ألمانيا يوم الثلاثاء.

وانطلق نظام إنذار الحريق في متحف إنيبيتال الصناعي حوالي الساعة 4 مساء يوم الثلاثاء، حسبما أعلنت فرقة الإطفاء. ومع ذلك، عندما وصلت خدمات الطوارئ إلى المتحف، أدركت سريعا أنه لم يكن هناك حريق على الإطلاق.

وحسب وكالة "د ب أ" جاء في بيان صادر عن فرقة الإطفاء: "انتهت عملية فرقة الإطفاء من المركز الرئيسي ووحدة من فرقة الإطفاء المتطوعة بسرعة".

ويمكن أن يؤدي الغبار والذباب المتبقي في كاشفات الدخان في بعض الأحيان إلى تشغيل المستشعر.

وقال موظف في خدمة الإطفاء: "يمكنك تنظيفه باستخدام منفضة الغبار أو المكنسة الكهربائية. هذا يمنع الإنذارات الكاذبة".

وبعد حوالي 45 دقيقة، وقع حادث مماثل في مبنى سكني في البلدة نفسها. وهناك، تم تشغيل إنذار الدخان بسبب خلل فني.