امرأة تفوز بمسابقة "أبشع حديقة في العالم"

تُوجت كاثلين موراي، إحدى النساء في ولاية تسمانيا الأسترالية، بالفائزة في أول مسابقة على الإطلاق لـ"أبشع حديقة في العالم"، وذلك كما ذكرت صحيفة "سي ان ان بالعربية".

وتعتبر هذه المنافسة ليست لمجرد الحصول على القليل من المرح، فقد تم إنشاؤها (المسابقة) من قبل إقليم في السويد لتشجيع الناس على توفير المياه وتغيير القاعدة للمروج الخضراء المورقة.

في حين تقول كاثلين إنها فخورة بفوزها، وإنها تحررت أخيرا من قص العشب مرة أخرى.