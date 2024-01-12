حرب بين أولاد آلان ديلون أبرز نجوم السينما الفرنسية

استعرت حرب الأخوة قضائياً وإعلامياً بين أبناء الممثل آلان ديلون، إذ يكيل أحدهم الاتهامات للآخر، فيما يؤكد كلّ منهم أنه يريد حماية أبرز نجوم السينما الفرنسية البالغ عمره 88 عاماً. وتحت عنوان «آلان ديلون.. الغروب»، خصصت مجلة «باري ماتش» غلاف عددها الصادر الخميس الماضي، كما الأسبوع الفائت، لهذه المعركة بين الأبناء الثلاثة للنجم الذي تدهور وضعه الصحي منذ إصابته بسكتة دماغية عام 2019.

واتهم نجلا ديلون، أنتوني (59 عاماً)، وآلان فابيان (29 عاماً)، عبر صفحات المجلة، بفارق سبعة أيام، أختهما أنوشكا (33 عاماً) بأنها تتلاعب بوالدهم، وأخفت عنهما وضعه الصحي. ورأى أنتوني ديلون أن أخته غير الشقيقة ترغب في إعادة النجم إلى سويسرا تجنباً لدفع كثير من الضرائب على الميراث في فرنسا. إلا أن أنوشكا اعتبرت أن أنتوني وآلان فابيان يعرّضان حياة الممثل للخطر، مؤكدة أن السبب الوحيد الذي جعلها ترغب في إحضار بطل فيلمي «لا بيسين» و«غيبار» إلى سويسرا، هو تمكينه من استكمال علاجه فيها.