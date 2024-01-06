ستينغ وماجدة الرومي ينضمان إلى ماريا كيري في «ليالي السعديات»

انضم النجم البريطاني ستينغ وأيقونة الطرب اللبنانية، ماجدة الرومي، إلى كوكبة من أساطير الموسيقى يُنتظر أن تُحيي حفلات «ليالي السعديات»، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تُقام على مدار ثلاثة أشهر فوق مسرح مفتوح في جزيرة السعديات في أبوظبي. ويتألق ستينغ المطرب ومؤلف الأغاني المشهور بأدائه المذهل وشخصيته الجذابة على المسرح، والذي تصدرت أعماله قوائم المبيعات العالمية، في الثالث من فبراير 2024 أمام جمهوره الكبير في أبوظبي بمختارات من أنجح أعماله، ومن بينها «إنجلش مان إن نيويورك»، و«ديزيرت روز».

كما تشدو الفنانة ماجدة الرومي، صاحبة الموهبة الاستثنائية والصوت العذب القوي والأداء الراقي الحائزة العديد من الجوائز، بأجمل أغنياتها في 10 فبراير 2024 في أمسية لا تنسى في العاصمة.

ويحظى جمهور «ليالي السعديات» أيضاً بفرصة الاستمتاع بخيارات متنوعة من أشهى المأكولات والمشروبات، بما في ذلك ألذّ الأطباق العصرية من «أبتيتود كافيه» و«هوم بيكري»، والمشروبات من «30 نورث» و«وتو ذا مون أند باك»، إلى جانب النكهات الاستثنائية من «مطعم ليالي السعديات»، والكوكتيلات الرائعة من «آيريس».

وتستضيف «ليالي السعديات» ألمع النجوم العرب والعالميين على مدار ثلاثة أشهر. وكانت الفعالية قد كشفت من قبل عن أسماء عدد من نجوم حفلاتها، من بينهم النجمة ماريا كيري، والنجمة الإيرانية، كوكوش، والتينور الإيطالي، أندريا بوتشيلي.