«أمنية» تُسعد قلوب 712 طفلاً في 2023

أكّدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، حرص المؤسسة على مواكبة جهود القيادة الرشيدة في استدامة الفرح والسعادة داخل قلوب جميع الأطفال المرضى مع عائلاتهم داخل الدولة وخارجها على حدٍّ سواء.

وأضافت أن «المؤسسة تمكّنت خلال عام 2023 من نثر بذور السعادة والتفاؤل في قلوب 712 طفلاً وطفلة، من 28 جنسية داخل الدولة وخارجها، الذين يُعانون نحو 98 مرضاً من الأمراض المُزمنة المُهدِّدة للحياة».

وأفادت الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية» بأن «إسعاد قلوب المرضى، وإدخال مشاعر الأمل والتفاؤل والقوة والشجاعة إلى قلوبهم عنوان مهمّتنا التي لا تنتهي. ويُسعدنا في مؤسسة تحقيق أمنية أن نواكب أهداف عام الاستدامة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في استدامة الفرح والسعادة في قلوب الجميع دون تفرقة».

وقالت إن «عمل الخير الإنساني النبيل في دولة الإمارات لا تتوقف عجلته، ونُسارع في المؤسسة إلى تحقيق أمنيات الأطفال المرضى، بغض النظر عن أماكنهم أو جنسياتهم. وأثلجت نتائج عام 2023 قلوبنا، حيث تمّ تحقيق 307 أمنيات في الإمارات، و217 أمنية في الأردن، إضافة إلى 188 أمنية في مصر، ونتطلّع إلى مزيد من الإنجازات والتوسّعات في عمل الخير وإسعاد قلوب الأطفال المُصابين بأمراض خطرة أينما كانوا».

وتوجّهت بالشكر والتقدير إلى كل المؤسسات الحكومية والخاصّة، الحريصة على ردّ الجميل لأرض الخير والبركة، والملتزمة تأدية مسؤولياتها المجتمعية، وإلى كل أفراد مجتمع الإمارات، على إسهاماتهم الكريمة والسخية التي لعبت دوراً محورياً مهمّاً في تحويل كل أمنيات الأطفال المرضى إلى واقع أدخل السعادة والأمل على قلوبهم مع عائلاتهم.