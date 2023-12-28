القرية العالمية تستقبل 2024 بتجارب استثنائية

دعت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، الضيوف والزوار إلى الانضمام لاحتفالاتها بحلول 2024، إذ ستحتفل بهذه المناسبة سبع مرات خلال ليلة رأس السنة الجديدة، ضمن أجواء غامرة وحافلة بالتجارب الاستثنائية.

وتفتح القرية العالمية أبوابها في تمام الرابعة مساء، ومدّدت العمل إلى الواحدة بعد منتصف الليل حتى 30 الجاري، وحتى الساعة الثانية بعد منتصف ليل الأحد المقبل، الذي سيقتصر الدخول فيه على السيدات والعائلات حصراً.

وسيكون ضيوف القرية العالمية على موعد مع سبعة احتفالات بليلة رأس السنة، تزامناً مع احتفالات الصين وتركيا، عبر عروض للألعاب النارية على رأس كل ساعة، من الثامنة مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

ويمكن للضيوف استكشاف أكثر من 90 ثقافة من أنحاء العالم، والاستمتاع بتجارب تسوق في أكثر من 3500 منفذ، والعروض التي يقدمها فنانون من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى 195 من جولات الركوب الشائقة والألعاب والوجهات الترفيهية المتنوعة.