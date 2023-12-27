جريمة بالغة العنف.. يقتل زوجته وأطفالهما الأربعة

أوقفت الشرطة الفرنسية، أمس، رجلاً في الثالثة والثلاثين يُشتبه في أنه قتل زوجته وأطفالهما الأربعة عشية عيد الميلاد في منزلهم القريب من باريس في "جريمة بالغة العنف"، وتبيّن أنه يعاني اضطرابات نفسية.

وقال المدعي العام في بلدة مو التي تبعد نحو 40 كيلومترا إلى الشرق من باريس جان-باتيست بلادييه في مؤتمر صحافي إن الشرطة دهمت قرابة التاسعة مساء الاثنين منزل هذه العائلة في الطبقة الأرضية من مبنى سكني بناء على بلاغ من أقارب الضحايا.

وأوضح أن الشرطة عثرت في "مسرح الجريمة البالغة العنف" داخل الشقة على خمس جثث تعود إلى الأم البالغة 35 عاماً ولأربعة أطفال صغار، وهم فتاة في العاشرة، وأخرى في السابعة، وصبي يبلغ أربع سنوات ورضيع في شهره التاسع.

وأضاف أن "الأم والطفلتين الصغيرتين اصبن بعدد كبير جداً من طعنات السكاكين"، فيما لم تبد آثار أية جروح على الصبيين، وبالتالي تُرجّح فرضية قتلهما خنقاً أو إغراقاً. وتُشرَّح الجثث الأربعاء في باريس.

وأكّد المدّعي العام ما قاله مصدر في الشرطة من أن مكان وجود المشتبه به حُدّد بناء على تحليل مكثف لمحتوى كاميرات المراقبة.

وأشار بلادييه إلى أن المشتبه به، وهو فرنسي الجنسية أوقف في منزل والده في سيفران، وهي إحدى ضواحي باريس، "وتحدّث عن حاله النفسية السيئة واكتئابه".

ويخضع الرجل لمتابعة طبية منذ 2017 لكونه يعاني اضطرابات اكتئابية وذهانية. وعُثر في المنزل على وصفات طبية لمهدئات.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن حالات عنف سبق أن سُجلت بين الرجل والمرأة اللذين يتساكنان منذ 14 عاما وتزوجا في أكتوبر 2023.

وأكد المدعي العام أن السجل العدليّ للرجل "يخلو من أية سوابق".

ففي نوفمبر 2019، طعن الرجل زوجته في كتفها، قبل نحو شهر ونصف شهر من إنجابها ابنهما الأول. ورفضت المرأة المولودة في هايتي تقديم شكوى ولم تشأ طلب المساعدة من جمعية تعنى بضحايا العنف.

وأكد الرجل يومها في التحقيق معه أنه لم يكن يريد إيذاء زوجته التي يحبها، وأشار إلى أن "الطعنة حدثت من تلقاء نفسها"، على ما أفاد المدعي العام. وحُفظت الشكوى بداعي قصور في وضعه العقلي.

تقع جريمة قتل نساء كل ثلاثة أيام تقريبا في فرنسا، فقد قتلت 118 امرأة العام الماضي على يد أزواجهن أو أزواجهن السابقين. وغالبا ما تحدث هذه المآسي في سياق الانفصال.

وشهدت المنطقة الباريسية في الآونة الأخيرة جريمتين راح ضحية كل منهما ثلاثة أطفال وكان الأب هو القاتل في كلّ منهما.