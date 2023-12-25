أعراض الإصابة بـ«الفيروس المخلوي التنفسي».. وتوصية للحوامل

أوصت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء والتوليد، المرأة الحامل بتلقي التطعيم ضد «الفيروس المخلوي التنفسي» المعروف اختصاراً بـ«RSV» بدءاً من الأسبوع الـ32 من الحمل؛ لحماية طفلها بعد الولادة من مخاطر هذا الفيروس.

وأوضحت الرابطة أن جسم الأم ينتج أجساماً مضادة، والتي تنتقل إلى الجنين، ما يوفر له حماية فورية في الأسابيع والأشهر الأولى الحرجة من حياته.

وإذا لم تتمكن الأم من تلقي التطعيم خلال الحمل، فيمكن حينئذ حَقن الطفل حديث الولادة بأجسام مضادة، والتي تعمل على ألا يتخذ الفيروس مساراً شديداً، علماً بأن مفعول هذا التطعيم يمتد إلى خمسة أشهر. وتتمثل أعراض الإصابة بـ«الفيروس المخلوي التنفسي» في عدم القدرة على التنفس الجيد من الأنف، والتعرق، والاضطراب، والحمى (أعلى من 38.5 درجة)، إضافة إلى السعال الشديد، والتنفس السريع المصحوب بصوت صفير أو خشخشة، فضلاً عن جفاف الجلد، وتغير لون الجلد والشفاه إلى اللون الأزرق، وهو ما يحدث بسبب نقص الأكسجين بالدم.

وعند ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي عرض الطفل على الطبيب على وجه السرعة، للخضوع للعلاج في الوقت المناسب. ويتم العلاج بواسطة مضادات الفيروسات، والأدوية الخافضة للحرارة، والأدوية الموسعة للشعب الهوائية، وقطرات الأنف؛ لمواجهة انسداد الأنف، إضافة إلى تناول السوائل على نحو كافٍ؛ لمواجهة الجفاف.

وينتشر «الفيروس المخلوي التنفسي» عبر الرذاذ خلال فصل الشتاء، وعادة ما يصيب الأطفال خلال أول عامين من عمرهم، ويشكل خطراً شديداً على الأطفال الرضع خلال الأشهر الستة الأولى من عمرهم بشكل عام، وكذلك على الأطفال المبتسرين، والأطفال الذين يعانون عيوباً خلقية بالقلب أو التثلث الصبغي 21 (متلازمة داون) بشكل خاص.

عند ملاحظة الأعراض، ينبغي عرض الطفل على الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.