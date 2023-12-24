سائق يفقد عربات قطار على الطريق دون أن ينتبه

فشل سائق قطار ألماني في ملاحظة أن العديد من عربات قطار كان يقوده من برلين إلى بولندا، انفصلت عن القطار في محطة صغيرة خارج العاصمة الألمانية، وواصل رحلته تاركاً خلفه نحو 80 راكباً.

وانفصل الجزء الخلفي من القطار في محطة «التي روزنتال» شرق برلين من دون ملاحظة السائق، حسبما أكدت شركة تشغيل القطار يوم الجمعة. ولم يلاحظ سائق القطار انفصال العربات إلا في المحطة التالية.

وقام سائق القطار بالعودة بالركاب الذين كان يراوح عددهم بين 20 و25 راكباً إلى المحطة السابقة لاستعادة الجزء الخلفي من القطار. وكان الركاب الـ80 الذين ظلوا في المحطة الأولى، قد اضطروا إلى الانتظار لمدة تصل إلى نحو ساعة ونصف الساعة.

وأضاف المتحدث باسم الشركة: «لم يحدث هذا من قبل على الإطلاق». وتسببت هذه الواقعة في تأخيرات في الشبكة، حيث تم إغلاق الطريق مؤقتاً إلى حين انضمام عربات القطار وعودته لاستئناف رحلته.