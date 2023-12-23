«الكناغر».. عمل مُحمّل بالرسائل الأخلاقية لـ «مسرح دبي الأهلي»

قدّمت فرقة «مسرح دبي الأهلي»، وضمن عروض مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، في دورته الـ17، أول من أمس، عرضاً مسرحياً حمل عنوان «الكناغر»، من تأليف وإخراج الفنان سالم التميمي، في ثاني تجربة مسرحية إخراجية له في مسرح الطفل وفي هذا المهرجان، وتمثيل كل من الفنانين عبدالله المهيري، عبدالله صنقور، عبدالله عقيل، دنيا يوسف، ليان المحلاوي، نساء المازمي، عبدالله دلفش، سارة المازمي، خالد حسين، سعيد ربيع، عمران النوبي، أحمد علي، خولة عبدالسلام، ياسين الدليمي.

حكاية العرض بدأت بمجموعة من الصيادين متوجهين بسيارتهم إلى الغابة، من أجل اصطياد الكناغر بغية الحصول على المال الوفير، فيما الكناغر التي كانت تعيش بمحبة وسلام ووئام قبل أن تدب الخلافات بينها، والتي سببها الأهم الحسد والغيرة التي انتشرت بينها، الأمر الذي سهّل على الصيادين مهمتهم في الصيد.

وحمل العرض العديد من الرسائل الأخلاقية المهمة للأطفال، منها أهمية التعاون بين أفراد المنطقة الواحدة، من أجل العيش بسلام، وكذلك التأكيد على المحبة والائتلاف بين الأفراد، من أجل أن يظلوا أقوياء ومتحدين، كذلك شدد العرض على أهمية العمل، ونبذ الكسل، من أجل مجتمعات فاعلة ومتطورة، كما أراد العرض إيصال فكرة مهمة للأطفال، بعدم القيام بأي فعل أو تصرف دون أخذ مشورة وإذن الوالدين، كي لا يقعوا فيما لا تحمد عقباه.

ونجحت السينوغرافيا في خلق بيئة مقاربة لبيئة الكناغر، من خلال قطع الديكور الصغيرة، ومساقط الإضاءة وألوانها، اللذين كان لهما حضور بارز في هذا العرض، الذي سعى مؤلفه ومخرجه إلى تقديم رؤى فكرية وإخراجية تؤسس لعرض مسرحي جيد، اجتهد الممثلون فيه في أداء أدوارهم، واللعب على تبدلات وتحولات الشخصية، كما حاولت الموسيقى والرقصات الاستعراضية أن تكون جزءاً فاعلاً ومتمماً للحدث.

وقام بتصميم السينوغرافيا والمناظر المسرحية للعرض، الفنان مروان عبدالله صالح، وصمم الإضاءة الفنان رضوان النوري، وكانت تصميم الموسيقى والمؤثرات الصوتية للفنان راشد الفزاري، وتنفيذ الصوت للفنان مجيد حميد، والأزياء صممتها الفنانة زهرة الحمادي، والماكياج للفنانة مهرة السويدي، ومساعد مخرج الفنان عبدالله المهيري، وأدار إنتاج العرض الفنان حامد العبدلي، والإشراف العام على العرض للفنان مروان عبدالله صالح.