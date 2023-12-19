القرية العالمية تستقبل 2024 بتجارب غامرة

كشفت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن احتفالاتها بحلول العام الجديد مع ضيوفها.

ودعت الوجهة العائلات للانضمام إليها ومشاركتها احتفالات رأس السنة الجديدة سبع مرات، والتي ستكون متزامنة مع احتفالات سبع دول من أنحاء العالم بدخول العام الجديد.

وستنطلق الاحتفالات من المسرح الرئيس بعروض الألعاب النارية التي ستضيء أفق الوجهة، بدايةً بالعد التنازلي لدخول العام الجديد في الصين في الثامنة مساءً، وتايلاند في التاسعة، وبنغلاديش الساعة 10، والهند 10:30، وباكستان 11 مساءً، فيما ستجري أضخم الاحتفالات عندما تشير الساعة إلى منتصف الليل في الإمارات، وأخيراً مع تركيا في الواحدة بعد منتصف الليل.

وإلى جانب الفعاليات والألعاب النارية، يمكن للضيوف استكشاف أكثر من 90 ثقافة من أنحاء العالم، والاستمتاع بتجارب تسوق في أكثر من 3500 منفذ، والعروض التي يقدمها فنانون من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 195 من جولات الركوب الشيّقة والألعاب والوجهات المتنوعة التي تتيح جميعها للضيوف تجارب عائلية غامرة تأخذهم في رحلة بديعة.

وتفتح القرية العالمية أبوابها الساعة الرابعة عصراً، ومُدِّدت ساعات العمل حتى الواحدة بعد منتصف الليل خلال الفترة الممتدة من 24 حتى 30 ديسمبر الجاري، وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل في 31 ديسمبر الجاري الذي سيقتصر الدخول فيه على السيدات والعائلات حصرياً، ليتسنى للضيوف الاستمتاع بجميع الاحتفالات التي تقدمها القرية العالمية بمناسبة قدوم العام الجديد.